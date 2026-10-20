YSK: “Seçmenler kütükte kayıtlı adreslerini internetten sorgulayabilir”

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmenlerin 6 Aralık’ta yapılacak milletvekilliği erken genel seçimi ve yerel kuruluş organları genel seçimleri öncesinde, seçmen kütüğünde kayıtlı adres bilgilerini internet üzerinden kontrol edebileceklerini duyurdu.

YSK’nın 10 no’lu duyurusuna göre seçmenler, ysk.gov.ct.tr adresindeki “Adres Sorgulama” menüsüne kimlik kartı numaralarını, doğum tarihlerini ve çıkan doğrulama kodunu girerek adres bilgilerine ulaşabilecek.

Önceden 6 haneli kimlik numarası bulunup daha sonra 10 haneli yeni kimlik kartı alanlar, yeni numaralarıyla kayıt bulamazlarsa, bu numaranın henüz sisteme kaydedilmemiş olabileceğinden, eski 6 haneli numaralarını kullanarak adres bilgilerini sorgulayabilecek.

Duyuruda, İlk KKTC kimliğini 10 haneli numarayla alanların ise kayıt bulamamaları halinde numaralarının son 6 rakamıyla sorgulama yapmamaları gerektiği kaydedildi, bu rakamların başka bir seçmenin 6 haneli kimlik numarasıyla eşleşebileceğini ve hatalı sonuç alınabileceği uyarısında bulunuldu.