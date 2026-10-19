KTAMS, yarın Merkezi Cezaevi’nde tam gün greve gidiyor
KTAMS, vardiya, rotasyon ve düzensiz mesai çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik tüzük değişikliğinin görüşüleceği Teknik Kurul toplantısının iptal edilmesi üzerine, yarın saat 09.00’da Merkezi Cezaevi’nde tam gün grev başlatacak...
KTAMS, vardiya, rotasyon ve düzensiz mesai çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik tüzük değişikliğinin görüşüleceği Teknik Kurul toplantısının iptal edilmesi üzerine, yarın saat 09.00’da Merkezi Cezaevi’nde tam gün grev başlatacağını duyurdu.
KTAMS Başkanı Serman Yiğit, yaptığı yazılı açıklamada, uzun süredir yürüttükleri mücadele sonucunda, çalışanların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesine yönelik Tüzük değişikliğinin görüşülmesi amacıyla Başbakanlık tarafından Teknik Kurul toplantısına davet edildiklerini belirtti.
Yiğit, yarın saat 09.00’da yapılması planlanan toplantının, bugün mesai bitimine dakikalar kala gönderilen yazıyla iptal edildiğini kaydetti.
Toplantının, bütçe çalışmalarındaki yoğunluk nedeniyle Bütçe Dairesi temsilcisinin katılamayacağı gerekçesiyle iptal edildiğini ifade eden Yiğit, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle kamu hizmeti yürüten çalışanların haklarının görmezden gelinemeyeceğini vurguladı.