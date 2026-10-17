Güneyde eylül enflasyonu yüzde 5,2
Eurostat, Kıbrıs'ın güneyinde eylül ayı enflasyonunun yüzde 5,2 olduğunu açıkladı.
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Eurostat, Kıbrıs'ın güneyinde eylül ayı enflasyonunun yüzde 5,2 olduğunu açıkladı.
Politis’in haberine göre Eurostat tarafından dün yayımlanan veriler eylül enflasyonunun ağustosla aynı düzeyde olduğunu gösterdi.
Bu oranla Kıbrıs Cumhuriyeti, Romanya, Litvanya ve Bulgaristan’ın ardından 4’üncü en yüksek eylül ayı enflasyonuna sahip ülke oldu.
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