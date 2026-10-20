Liderler bugün görüşecek
Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis bugün saat 11.00'de ara bölgede yeniden bir araya gelecek.
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Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis bugün saat 11.00'de ara bölgede yeniden bir araya gelecek.
Ara bölgedeki son görüşmesini 13 Ekim'de yapan liderler, cumartesi günü Pile'de düzenlenen Barış Festivali'nde bir araya gelmişti.
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Etiketler : tufan erhürman, liderler, Nikos Hristodulidis