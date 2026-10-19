İtfaiye Müdürlüğü: “Tedbir al, yangını ve felaketi önle”

İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, araçlar ile seyir halindeyken veya çevrede bulunulduğu sırada yol kenarlarına, ormanlık alan ve arazilere sigara izmariti atılmaması gerektiği belirtildi.

Sigara izmaritleri ile mangal kömürlerinin tamamen söndüğünden emin olmadan çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atılmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu öneri ve uyarılar sıralandı:

“Davlumbaz içerisinde bulunan filtrede biriken yağların iki ayda bir (kullanım sıklığına göre bu süre kısalabilir) temizlenmesi halinde, meydana gelebilecek yangın riski önlenecektir.

Tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri, ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dalları gördüğünüzde 188 Elektrik Arıza hattını aramanız önemle rica olunur.

Ev ve iş yerlerinde kullandığınız priz çoğaltıcılarına, aynı anda birden fazla yüksek akım tüketen elektrikli cihazın (ütü, tost/fön makinesi vb.) takılıp çalıştırılmasının yangın riskini artıracağını unutmayınız. Yüksek akım tüketen elektrikli cihazları doğrudan duvar prizine takarak kullanınız. Katlanarak zamanla deforme olmuş uzatma kabloları kullanılmamalı ve yüksek akım tüketen elektrikli cihazların ise çalışır durumda unutulmasının kısa devreye ve yangına sebep olabileceği unutulmamalıdır.

Elektrik kesintilerinde, elektrik akımı ile çalışan cihazların fişlerini, prizlerden çıkartınız. Ayrıca belirli zamanlarda sürekli takılı olan fişleri çıkartıp temizleyiniz böylece fişte meydana gelebilecek oksitlenme önlenmiş olacaktır.

Motorlu araç, iş yeri ve konutlarımızda uygun bir yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, olası bir yangına ilk müdahalede kullanılabilecek ve yangının büyümesini önleyecektir.

Özel, toplu taşıma, akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız halinde, meydana gelebilecek yakıt sızması, elektrik kaynaklı kısa devre ve egzozdan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olması önlenecektir.

Duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen; 199 İtfaiye İhbar Hattı, 177 Orman Yangını İhbar Hattı veya 155 Polis İmdat Hattı’nı arayarak ihbarda bulunması önemle rica olunur.”