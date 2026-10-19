Gardiyanlar Birliği’nden Merkezi Cezaevi grevine destek

Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği, vardiya, rotasyon ve düzensiz mesai çalışanlarının yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla yarın Merkezi Cezaevi’nde gerçekleştirilecek greve tam destek verdiğini açıkladı.

Birlikten yapılan açıklamada, çalışanların haklı taleplerinin ertelenmesini ve yaşanan mağduriyetlerin görmezden gelinmesini kabul etmedikleri belirtilerek, emekçilerin hakları teslim edilene ve adil bir düzenleme hayata geçirilene kadar dayanışma ve mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Açıklamada, “Birlikte güçlüyüz, birlikte kazanacağız” ifadelerine de yer verildi.