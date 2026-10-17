Cemre Arca & The Beez’in yeni şarkıları “The Greatest Fiction” dinleyiciyle buluştu
Mağusa merkezli Cemre Arca & The Beez, progresif rock ve psikedelik öğeleri farklı müzik gelenekleriyle buluşturduğu yeni şarkısı “The Greatest Fiction”ı 16 Ekim’de dijital platformlarda yayımladı.
Mağusa merkezli grup Cemre Arca & The Beez, yeni şarkıları “The Greatest Fiction”ı 16 Ekim’de tüm dijital platformlarda yayımladı.
Progresif rock ve psikedelik öğeleri Akdeniz ve farklı coğrafyaların müzik gelenekleriyle buluşturan parça, grubun çok yönlü ve tek bir tarzla sınırlı kalmayan müzikal yaklaşımını yansıtıyor.
Dinleyicinin yorumuna göre hayal ürünü de olabilir gerçekliğe de dokunabilir
Cemre Arca tarafından yıllar önce yazılan “The Greatest Fiction”, The Beez ile beraber
düzenlenerek bugünkü kayıt versiyonuna dönüştü. Şarkının sözleri doğa, hafıza, bağ
kurma ve arzu imgeleri arasında dolaşıp yoruma açık kalıyor: En büyük kurgu, hayal
gücünün bir ürünü mü, gerçekliği anlamlandırmanın bir yolu mu, yoksa doğanın
kendisinden ortaya çıkan bir şey mi?
Cemre Arca & The Beez’in 7. Parçaları yayımlandı
Vokal, flüt ve piyanoda Cemre Arca, elektro gitarda Doğaç Uğur Solyalı, bas gitarda
Ahmet Cemiler, davulda Çağdaş Özüşen’de, seste Alp Ergüven'den oluşan Türkçe ve
İngilizce şarkılar üreten Cemre Arca & The Beez, bugüne kadar “Tangled”, “Love You
Selflessly”, “İsgoç Düğünü”, “Hirta”, “Lighthouse”, “Bahçede” ve “The Greatest Fiction”
olmak üzere yedi parça yayımladı.
Grup, her şarkısı için kendi hazırladığı videolar da yayımlıyor. Cemre Arca’nın kimi zaman
tek başına, kimi zaman farklı isimlerle birlikte çalıştığı bu videolar, her şarkı için ayrı bir
dünya yaratıyor. Videoların tamamına grubun YouTube kanalından ulaşılabilir. “The
Greatest Fiction”ın ardından önümüzdeki aylar içerisinde grubun yeni bir şarkı
yayımlaması da planlanıyor.
Şarkı 16 Ekim itibarıyla tüm dijital müzik platformları ve grubun YouTube kanalında yayımda
“The Greatest Fiction”, Andreas Matheou tarafından Larnaka’daki Hot Soap Studios’ta
kaydedilip mikslenirken, mastering işlemi Metropolis Studios’ta Mike Hillier tarafından
gerçekleştirildi. 16 Ekim itibarıyla tüm dijital müzik platformlarında dinlenebilen şarkıya
grubun YouTube kanalında yayımlanan bir video da eşlik ediyor.