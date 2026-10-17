Cemre Arca & The Beez’in yeni şarkıları “The Greatest Fiction” dinleyiciyle buluştu

Mağusa merkezli grup Cemre Arca & The Beez, yeni şarkıları “The Greatest Fiction”ı 16 Ekim’de tüm dijital platformlarda yayımladı.

Progresif rock ve psikedelik öğeleri Akdeniz ve farklı coğrafyaların müzik gelenekleriyle buluşturan parça, grubun çok yönlü ve tek bir tarzla sınırlı kalmayan müzikal yaklaşımını yansıtıyor.

Dinleyicinin yorumuna göre hayal ürünü de olabilir gerçekliğe de dokunabilir

Cemre Arca tarafından yıllar önce yazılan “The Greatest Fiction”, The Beez ile beraber

düzenlenerek bugünkü kayıt versiyonuna dönüştü. Şarkının sözleri doğa, hafıza, bağ

kurma ve arzu imgeleri arasında dolaşıp yoruma açık kalıyor: En büyük kurgu, hayal

gücünün bir ürünü mü, gerçekliği anlamlandırmanın bir yolu mu, yoksa doğanın

kendisinden ortaya çıkan bir şey mi?

Cemre Arca & The Beez’in 7. Parçaları yayımlandı

Vokal, flüt ve piyanoda Cemre Arca, elektro gitarda Doğaç Uğur Solyalı, bas gitarda

Ahmet Cemiler, davulda Çağdaş Özüşen’de, seste Alp Ergüven'den oluşan Türkçe ve

İngilizce şarkılar üreten Cemre Arca & The Beez, bugüne kadar “Tangled”, “Love You

Selflessly”, “İsgoç Düğünü”, “Hirta”, “Lighthouse”, “Bahçede” ve “The Greatest Fiction”

olmak üzere yedi parça yayımladı.

Grup, her şarkısı için kendi hazırladığı videolar da yayımlıyor. Cemre Arca’nın kimi zaman

tek başına, kimi zaman farklı isimlerle birlikte çalıştığı bu videolar, her şarkı için ayrı bir

dünya yaratıyor. Videoların tamamına grubun YouTube kanalından ulaşılabilir. “The

Greatest Fiction”ın ardından önümüzdeki aylar içerisinde grubun yeni bir şarkı

yayımlaması da planlanıyor.

Şarkı 16 Ekim itibarıyla tüm dijital müzik platformları ve grubun YouTube kanalında yayımda

“The Greatest Fiction”, Andreas Matheou tarafından Larnaka’daki Hot Soap Studios’ta

kaydedilip mikslenirken, mastering işlemi Metropolis Studios’ta Mike Hillier tarafından

gerçekleştirildi. 16 Ekim itibarıyla tüm dijital müzik platformlarında dinlenebilen şarkıya

grubun YouTube kanalında yayımlanan bir video da eşlik ediyor.