Güneyde iş kazalarına ilişkin cezaların artırılması gündemde

Kıbrıs’ın güneyinde iş kazalarıyla ilgili yasa tasarısında cezaların artırılmasının gündemde olduğu belirtildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Kıbrıs Cumhuriyeti Çalışma Denetimi Dairesi Müdür Vekili Tasula Kiprianidu’nun, Kıbrıs Haber Ajansı’na (KİPE) konuyla ilgili yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre, Kiprianidu, iş kazalarına ilişkin yasa tasarısının, cezaların artırılmasını öngördüğünü ifade etti.

Kiprianidu, mahkemelerin; insan hayatının değerini yansıtmayan binlerce euroluk cezalar verdiğini belirtti.

Kiprianidu açıklamayı, iş sağlığı ve güvenliği haftası dolayısıyla yaptı.

Adanın güneyinde 2025 yılında 7 ölümlü iş kazası meydana geldiğini belirten Kiprianidu, bu yıl ise şimdiye kadar 6 kişinin iş kazası nedeniyle hayatını kaybettiğini, amacın kaza yaşanmaması yönünde olduğunu da ifade etti.

Kiprianidu, 2025 yılında toplam bin 276 iş kazasının meydana geldiğini ekledi.