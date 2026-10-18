En iyi film “Kinds of Fathers”, en çok ödül alan film “Free Eliza” oldu

Murat OBENLER/LİMASOL

Kıbrıs’ın en büyük kısa film buluşması olan ve bu yıl 16.kez organize edilen Uluslararası Kıbrıs Kısa Film Festivali 16 Ekim Cuma gecesi Rialto Tiyatrosu’nun açık alanında yer alan müthiş törenle kapandı. Festival için adaya gelen yönetmenler, adadan birçok kısa filmci, oyuncu, sektör profesyonelleri ve sinemaseveri buluşturan kapanış töreni yine büyük bir heyecana sahne oldu.

Kültür Bakanlığı Yardımcılığı’na bağlı Modern ve Çağdaş Kültür Dairesi ile Rialto Tiyatrosu tarafından organize edilen adanın en büyük kısa film buluşmasında kapanış törenini Festival Sanat Yönetmenleri Diomedes Koufteros ve Keti Papadima sundu. Son geceki film gösterimlerinin ardından gerçekleşen ödül töreninde kazananları Riina Mikkonen başkanlığındaki uluslararası jüri üyeleri açıkladı. What’s the Story: Cyprus 2026 ve Shoot’n’Run programına katılan sinemacılara da katılım belgeleri sunuldu. Kapanış DJ Pueblo Franco’nun hareketli setleri ile sona erdi.

Bu yıl en çok sonucu merak edilen ve Kıbrıs sinemasının en yeni kısa filmlerinin yarıştığı Ulusal Yarışmada En İyi Kısa Filmi Birincilik Ödülü’nü Christos Artemiou’nun yönettiği “Kinds of Fathers” alırken Alexandra Matheou’nun yönettiği “Free Eliza (Notes on an Anatomical Imperfection-Anatomik Bir Kusur Üzerine Notlar)” Filmi ise en iyi yönetmen dahil 3 ödülle en çok ödüle layık görülen film oldu. Yetkililer ve Sponsorların da ödülleri takdim ettiği gecede Kültür Bakan Yardımcılığı (Müsteşarlık) adına Bakanlık yetkilisi Elena Christodoulidou da bir konuşma yaptı. En İyi Film ödülünü de takdim eden Christodoulidou her yıl kendini aşan ve ileriye giderken sinemaseverleri, sinema üreticilerini ve sektör temsilcilerini heyecanlandıran bir festivali daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek tüm kazananları kutladı ve festivalde emeği geçen herkese teşekkür etti.



Ödüller

Shoot & Run - Üniversite öğrencilerine yönelik 48 saatlik yarışma

En iyi film: Forbidden Fruit(yönetmen: Daniil Kanin)

Seyirci Ödülü: Valentinos – Yön: Sofia Anastasiou

Peer Ödülü: Runner – Ermolaos Fotiou

Uluslararası yarışma

Onur Ödülü: “Without Kelly” – Yönetmen: Lovisa Sirén

En İyi Doğu Akdeniz Filmi: “Tropic of the Mourning Gecko” (Yön: Stavros Markoulakis)

En İyi Belgesel Ödülü: “Mother Lidia” –Yönt: Joaquín Nercasseau & Juan Bautista Tagle

En İyi İkinci Kısa Film Ödülü: “Crazy For You” – Greta Díaz Moreau

En İyi Yönetmen Ödülü: Marie Lukacova (“Orla” filmiyle)

En İyi Kısa Film Birincilik Ödülü: “Family Feast” – Nadir Taji

ISFFC 2027 Avrupa Film Ödülleri adaylığı: “A Shot at Art”-Yön: Ilke Paddenburg

Ulusal yarışma (Kıbrıs sineması)

Onur Ödülü (Belgesel): “Valentinos” – Sofia Anastasiou

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Grigoria Metheniti (“Free Eliza-Notes on an

Anatomical Imperfection filmiyle)-Yön: Alexandra Matheou

En İyi Görüntü Yönetimi Ödülü: Lazaros Kenanoglou (“Runner” filmiyle)- Yön: Ermolaos Fotiou

“Dinos Katsouridis” En İyi Yönetmen Ödülü: Alexandra Matheou (“Free Eliza filmiyle)

En İyi Kıbrıslı Kısa Film (2.lik Ödülü): “Free Eliza”- Alexandra Matheou

En İyi Kıbrıslı Kısa Film (1.lik Ödülü): “Kinds of Fathers” – Christos Artemiou