Güneyde insan ticareti davalarında 29 mahkumiyet kararı

Kıbrıs’ın güneyinde, 2020-2026 yılları arasında görülen insan ticareti davalarında 29 mahkumiyet kararı alındığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti Ombudsman ve İnsan Haklarının Korunması Komiseri Maria Stilianu Lottidi’nin, Avrupa Birliği İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, bu rakamın, insan ticaretinin gerçek boyutunu yansıtmadığını söylediğini yazdı.

Habere göre Lottidi, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin (UNODC) 2024 yılı raporuna göre, küresel alanda insan ticareti mağduru olanların yüzde 38’inin çocuklar olduğunu kaydetti.