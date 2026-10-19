“Kıbrıs sorununun çözümü önceliğimiz”

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Kıbrıs sorununun çözümünün her zaman AKEL’in öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

Haravgi gazetesinin haberine göre Stefanu, AKEL Mağusa örgütünün dünkü konferansında yaptığı konuşmada, Maraş’ın, kapsamlı çözümün anahtarı olduğunu belirterek, bölünmeye ya da statükoya asla rıza göstermeyeceklerini kaydetti.

Habere göre Stefanu, ana hedefin iki toplumlu ve iki bölgeli, siyasi eşitlik temelindeki federasyon çözümü olduğunu ve müzakere müktesebatının korunması gerektiğini belirtti.