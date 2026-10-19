Hasan Sadıkoğlu’nun ekibinde 12 isim yer alıyor
İskele Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu’nun belediye meclis üyesi kadrosunda 12 isim yer alıyor.
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İskele Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu’nun belediye meclis üyesi kadrosunda 12 isim yer alıyor.
Aday listesinde farklı meslek gruplarından isimler yer aldı. Aralarında mevcut meclis üyelerinin yanı sıra ilk kez bu deneyimi yaşamak isteyen adaylar da bulunuyor.
İskele Belediyesi UBP Meclis Üyesi aday listesi şu isimlerden oluştu:
- Ayten Tatlı – İşletmeci
- Taner Nusret – Memur
- Eray Göksan – Toptancı
- Cengiz Er – Emekli
- TirajeUluelKoncaoğlu – İşletmeci
- Seymen Yılmaz – Otomobil döşemecisi
- Aysel Genç Kaya – İthalat Sorumlusu
- Zeki Basri – Emlakçı
- İsmail Çavdar – Elektrik-elektronik teknisyeni
- Ahmet Orun – Memur
- Çağlar Karadağ – Marangoz-mobilyacı
- İldeniz Elbasan– Noter (Siyaset Bilimci)
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