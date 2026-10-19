İskele’nin geleceği ortak akılla şekilleniyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Belediye Başkan adayı Sermet Nereli öncülüğünde bir araya gelen gönüllü çalışma grubu, kentin yaşam kalitesini yükseltmek ve sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Farklı siyasi görüşlerden ve meslek gruplarından uzmanların buluştuğu ekip, ortak akıl ve katılımcılık temelinde İskele’nin geleceğini şekillendirecek projeler üzerinde çalışıyor.

“Daha planlı, daha çağdaş ve daha yaşanabilir bir İskele” hedefiyle çalışmalarını sürdüren çalışma grubu, düzenli toplantılarla kentin sorunlarına çözüm arıyor. Her toplantıda çalışma grubuna katılan yeni isimler, bilgi ve deneyimlerini ortaya koyarak İskele’nin gerçek potansiyelinin açığa çıkarılmasına katkı sağlıyor. Kent yaşamının daha kaliteli, erişilebilir ve sürdürülebilir hale gelmesi için çalışmalarını yoğunlaştıran ekip, kısa sürede birçok farklı alanda yenilikçi fikirler ve çözüm önerileri geliştirdi.

Her görüşten insan ortak gelecek için buluşuyor

İskele’nin geleceğine katkı koymak amacıyla gönüllülük temelinde bir araya gelen çalışma grubu, siyasi farklılıkları bir kenara bırakarak ortak hedeflere odaklanıyor. Çocukların, gençlerin, kadınların ve yaşlıların kendilerini daha mutlu, güvende ve özgür hissedebileceği bir kent yaratmayı amaçlayan ekip, CTP İskele Belediye Başkan adayı Sermet Nereli ile birlikte bilgi birikimini, deneyimini ve enerjisini İskele için seferber ediyor. Esnafın, kamu görevlilerinin, öğretmenlerin, iş insanlarının ve toplumun tüm kesimlerinin beklentilerini dinlemeyi önemseyen gönüllüler, sorunları birlikte tespit ederek çözüm önerilerini de ortak akılla geliştirmeyi hedefliyor.

“Sorunları konuşmak değil çözümün parçası olmak istiyoruz”

Çalışma grubunun ortak mesajı ise “Sorunları konuşmak değil çözümün parçası olmak istiyoruz. İskele’nin geleceği, farklılıkların bir kenara bırakıldığı ve herkesin katkı koyabildiği bir anlayışla şekillenmeli” olarak öne çıkıyor. İskele’nin çok daha iyisini hak ettiğine inanan gönüllüler, dayanışma, katılımcılık ve ortak akıl doğrultusunda kenti hak ettiği yere taşımak için çalışmaya ve üretmeye hazır olduklarını vurguluyor.