Bir tonluk su deposu üzerine düşen 77 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi
Mağusa’da bir okey salonunda bulunan yaklaşık bir tonluk su deposunun çardağa düşmesi sonucu 77 yaşındaki Abdurrahman Nerkiz hayatını kaybetti.
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Mağusa’da bir kahvehanenin çatısında bulunan yaklaşık bir tonluk su deposunun oturduğu yerin üzerindeki çardağa düşmesi sonucu 77 yaşındaki Abdurrahman Nerkiz olay yerinde yaşamını yitirdi.
Polis açıklamasına göre olay, bugün saat 14.30 sıralarında Deniz Piyade Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir okey salonunda meydana geldi.
İşletmenin çatısında bulunan yaklaşık bir tonluk su deposu, salonda oturan Nerkiz’in bulunduğu yerin üzerindeki çardağa düştü.
Olay sonucu Mağusa’da sakin Abdurrahman Nerkiz (77) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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