Bayram Dem: “Gençlerimizi göçe mecbur bırakmayacağız”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne Milletvekili adayı Bayram Dem, Pınar Gözek’in Kanal T’de hazırlayıp sunduğu programa konuk olarak gençlerin geleceği, beyin göçü ve eğitim politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dem, 2024 yılında Sivil Alan ve Infakto Research Workshop iş birliğinde 752 gençle gerçekleştirilen araştırmada, gençlerin yüzde 71’inin başka bir ülkeye yerleşmeyi planladığının ortaya çıktığına dikkat çekerek, “Gençlerimizin yüzde 71’i geleceğini başka bir ülkede görüyorsa onlara nasıl bir gelecek sunduğumuzu sorgulamalıyız” dedi.

TDP’nin genç kadrolarıyla birlikte beyin göçünü önlemeye yönelik somut politikalar hazırladığını vurgulayan Dem, genç istihdamını artırmak amacıyla işletmelere sigorta prim desteği, genç girişimcilere hibe ve düşük faizli kredi sağlanması, teknoloji yatırımlarının desteklenmesi ve mesleki eğitim olanaklarının geliştirilmesi gibi çözüm önerileri ortaya koyduklarını kaydetti.

“Genç istihdamı ve girişimciliği destekleyeceğiz”

Gençlerin ülkede kalabilmesi için yalnızca iş bulmalarının değil, güvenceli çalışma koşullarına ve ekonomik bağımsızlığa kavuşmalarının da önemli olduğunu belirten Dem, bu doğrultuda hazırladıkları politikalarla nitelikli istihdam alanlarını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Teknoloji girişimlerinin, teknoparkların ve yenilikçi sektörlerin desteklenmesiyle gençler için yeni iş alanları yaratılmasına yönelik öneriler geliştirdiklerini ifade eden Dem, mesleki eğitim, staj ve çıraklık programlarının yaygınlaştırılmasını da hazırladıkları politikalar arasına aldıklarını kaydetti.

“Maddiyat, kimin üniversite okuyacağını belirlememeli”

Meslek liselerinin başarısızlıkla ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Dem, eğitimde fırsat eşitliğinin esas alınması gerektiğini söyledi. Üniversiteye erişimde öğrencilerin maddi imkânları yerine yetenekleri ve akademik yeterliliklerinin belirleyici olması gerektiğini ifade eden Dem, gençlerin eğitimde ve istihdamda önlerinin açılmasının ülkede gelecek kurabilmelerinin temel koşullarından biri olduğunu kaydetti.

Dem, “Gençlerimize yalnızca ülkede kalın demek yeterli değildir. Onlara çalışabilecekleri, üretebilecekleri ve gelecek kurabilecekleri koşulları sunmalıyız. TDP olarak genç kadrolarımızla bu hedef doğrultusunda somut çözüm politikalarımızı hazırladık. Şimdi hedefimiz bunları hayata geçirmektir” ifadelerini kullandı.