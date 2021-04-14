Demirhan’daki uyuşturucu operasyonu derinleşti: 4 zanlı, 5 gün daha tutuklu kalacak

Demirhan’da şüpheli görülen araçta uyuşturucu bulunması üzerine başlayan soruşturma derinleşti, polis olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla M.Ö’yü de tutukladı, mahkemeye çıkardı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili olguları aktardı.

Özder, Lefkoşa'ya bağlı Demirhan bölgesinde 10 Nisan 2021 tarihinde, saat 19.25 raddelerinde JP 204 plakalı araç içerisindeki zanlıları İ.Ç, K.K ve M.H’nin şüpheli hareketler sergilediğini belirterek, söz konusu araçta polis tarafından arama yapıldığını söyledi.

“Bin 400 TL’ye aldım”

Polis, yapılan aramada aracın sol ön yolcu koltuğunun altında satışa hazır 13 paket halinde yaklaşık 6 gram ağırlığında sentetik cannabinoid turu uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğunu dile getirerek, yürütülen soruşturma kapsamında zanlı İ.Ç’nin vermiş olduğu gönüllü ifadesinde söz konusu maddeleri 14 paket şeklinde aynı gün Mağusa'da zanlı M.Ö’den

1400 TL karşılığında aldığı itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

“Mağusa’da tespit edildi”

Polis daha sonra zanlı M.Ö’nün Mağusa'da tespit edilerek tutuklandığını ve tasarrufunda uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 460 TL'nin tespit edilip emare olarak alındığını bildirdi.

Olayla ilgili tutuklanan diğer zanlıların suçlamaları kabul etmediğini belirten polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini mesele ile ilgili olarak 5 kişiden ifade alındığını, alınan ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini kaydetti.

5 gün daha tutuklu kalacaklar

Polis memuru, ayrıca kamera incelemesinin devam ettiğini belirterek zanlıların 5 gün daha soruşturma maksatlı tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şehadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.