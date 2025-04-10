Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, nefret söylemiyle toplumu bölmeye çalışan imamın görevden uzaklaştırıldığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay, "Demek ki sadece açıklama yapmak değil mutlaka gereğini yapmak da lazım!!!" dedi.

Özersay'ın paylaşımı şöyle:

Yaptığımız girişim SONUÇ VERDİ, nefret söylemi kullanan ve yasaları yok sayan İMAM hakkında DİSİPLİN SORUŞTURMASI açıldı ve geçici olarak GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI.

Bildiğniz üzere Din İşleri Dairesi'ne başvurup disiplin soruşturması açılmasını istemiş, aynı zamanda Polise ve Başsavcılığa da başvurmuş, suç işlediğini yasa maddeleriyle iddia etmiştik.

Demek ki sadece AÇIKLAMA YAPMAK değil mutlaka GEREĞİNİ YAPMAK da lazım!!!

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