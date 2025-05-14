“Dayatmalara karşı mücadelemiz sürecek”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) toplumda “Başörtüsü Tüzüğü” olarak bilinen Disiplin Tüzüğü değişikliğiyle ilgili Anayasa Mahkemesi’ne ara emri ile başvurduğu davanın ikinci duruşma yarın görülüyor.

İki sendikadan yapılan ortak açıklamada, “AKP hükümetince ve TC elçiliğinin yaygınlaştığı, işbirlikçi UBP-DP-YDP hükümetinin uygulamaya konulan politikalarının devamı olan ve toplumsal dönüşümün elde edilmesi Disiplin Tüzüğüne karşı mücadelemiz sürüyor” denildi.

Davanın yarın saat 09:30'da görüleceğini aktaran KTÖS ve KTOEÖS, tüm halkı saat 09.00’da Lefkoşa’daki mahkemeler önüne davet etti. İki sendika, duruşmanın görülmesinin ardından basın açıklaması da yapacak.

4 okulda grev...

Öte yandan, KTÖS ve KTOEÖS yarın 4 okulda grev yapılacağını da açıkladı. Yapılan açıklamada, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu ve 9 Eylül İlkokulu’nda 08:00 - 12:30, Lefkoşa Türk Lisesi’nde 07:55 - 10:00, Bekirpaşa Lisesi’nde de 07:55 - 13:05 saatleri arasında grevde olunacağı duyuruldu.