Dayanışma için bir arada

Kıbrıslı Türk ve Rum sanatçılar, Lefkoşa'nın güneyinde bulunan Eleftheria Meydanı'ndaki konser için bir araya geldi.

Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem faciası ve Yunanistan'daki tren kazası anısına toplanan sanatçıları adanın her iki tarafından gelen çok sayıda kişi izledi.

Lefkoşa'nın iki belediyesinin destek verdiği konser boyunca izleyicilerden deprem ve tren kazasında etkilenenler için yardımlar da toplandı.

Haber+Fotoğraflar: Burçin Aybars