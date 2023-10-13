DAÜ’den Şampiyon Melekler için düzenlenecek Ülker Lefkoşa Maratonu’na büyük destek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Senatosu, 12 Ekim 2023 Perşembe günü, saat 14:30’da, DAÜ Rektörlüğü Senato Odası’nda toplandı. Toplantıya Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü Şube Amiri Murat Aktuğralı da katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Aktuğralı, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremde 35 meleğimizi kaybettiğimizi, beş meleğimizin altı DAÜ personelinin çocukları olduğunu aktardı. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin her yıl farklı sosyal sorumluluk projelerine destek amacıyla Lefkoşa Maratonu’nu düzenlediğini belirten Aktuğralı, belediyenin bu yıl 22 Ekim 2023 Pazar günü düzenlenecek olan maraton kapsamında toplanan katılım ücretlerinin tamamının Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlama kararı aldığını kaydetti.

Aktuğralı’nın konuşmasının ardından DAÜ Senatörleri Ülker Lefkoşa Maratonu’na destek olmak amacıyla maratona kayıt yaptırarak göğüs numaralarını aldı. Üniversite genelinde DAÜ personeli de maratona yoğun ilgi göstererek kayıtlarını yapmaya devam ediyor.

Gazimağusa Kayıt Noktaları

Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü’nü ülkeye kazandırmak ve şampiyonlarımızın adlarını yaşatmak için “Şampiyonlar İçin Söz verdik” sloganıyla düzenlenen Ülker Lefkoşa Maratonu’na Gazimağusa’dan katılmak isteyenler, 16 – 20 Ekim 2023 tarihleri arasında, 08:00 – 15:00 saatleri arasında Gazimağusa Belediye Binası, Bandabuliya Kale İçi ve MAGEM Maraş’tan; 08:00 – 22:00 saatleri arasında MAGEM Sakarya’dan ve 09:00 – 16:00 saatleri arasında DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’nden kayıt yaptırabilecekler.