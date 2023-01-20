“Cypfruvex’te bir an önce kriz masası kurulmalıdır!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçe Yönetimi, narenciye işleme fabrikası olan Kıbrıs Meyve ve Sebze İşletmecilik Ltd’de (Cypfruvex) yaşanan gelişmeleri uzun bir süreden beridir büyük bir endişeyle takip ettiklerini belirtti.

CTP’den yapılan açıklamada, Güzelyurt bölgesinin en önemli ekonomik sektörlerinden olan narenciye üretimi konusunda bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olarak üreticiye ve halka hizmet vermesi beklenen Cypfruvex’in, giderek siyasi amaçlarla kullanılmaya ve üreticiye hizmet veremez hale gelmeye başladığı belirtildi.

Açıklamada, “Genelde tüm ülkenin özelde ise üretici kesimin oldukça zor zamanlardan geçtiği ve üretimin neredeyse durma noktasına geldiği bir dönemde Cypfruvex’te yaşanan gelişmeler bizleri rahatsız etmektedir. Yaşanan gelişmeler konusunda kamuoyuna bilgi vermek ise bizlerin görevidir” denildi.

“İdari yapılanmada uyumsuzluk var”

Girdi maliyetlerin giderek yükseldiği ve üretim koşullarının giderek zorlaştığı bir dönemde kurumlar açısından en önemli konulardan birinin idari yapılanmanın iyi olması ve yetkililerin uyumlu bir biçimde çalışması olduğu belirtilen açıklama şöyle devam etti:

“Hal böyle iken; Cypruvex Yönetim Kurulu Başkanı ile kurum müdürü arasında gerginlikler olduğu ve yönetim zaafiyeti nedeniyle çeşitli maliyetler ortaya çıkmakta olduğu anlaşılmaktadır. Gerek ‘hükümetin’ gerekse Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanının gailesi ne yazık ki üretim ve üretici değildir. Bu çerçevede atılan her adımdan üretici zarar görmektedir.”

Cypfruvex ile ilgili gereken araştırmaların yapılması ve kriz masası oluşturulmasının artık kaçınılmaz bir hal aldığı vurgulanan açıklamada, “Üreticiyi koruyan bir denge unsuru olarak hareket etmek zorunda olan Cypfruvex’te yaşananların ortaya çıkması ve üreticinin nefes alabilmesi için yetkililerin bir an önce aşağıdaki soruları yanıtlaması, sayıştaylığın ise gereken araştırmaları yapması gerekmektedir” denildi.

CTP bu çerçevede bir dizi soru yöneltti: