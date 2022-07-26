“Cumhurbaşkanlığına gelen heyetlerin haddi hesabı yok"

Şahsına yapılan davetlerin hepsine gidemediğini, ülkede de görevlerini yapması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanlığı makamındaki Tatar, fırsat buldukça ziyaretlere gittiğini ve büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Tatar ‘heyetlerin haddi hesabı yok’ derken, geliş- gidişlerin de ‘reklam’ açısından iyi olduğunu savundu.

Artan maliyetlerle, uçak biletleri fiyatlarında artış olduğunu ifade eden Tatar, zaman içerisinde bilet fiyatlarının normale dönmesini temenni etti, vatandaşlara deniz yolculuğunu tavsiye etti.

KKTC’nin izolasyonlar, kısıtlamalar ve ambargolara rağmen özellikle turizmde ve eğitimde, yükseköğrenimde bir marka olarak kendisini kabul ettirdiğini savunan Cumhurbaşkanı Tatar, Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu ülkeleri iyi ilişkiler olduğunu, İskandinavya ülkelerinden bile ülkeye gelen öğrenciler olduğunu ifade ederek, “Çünkü KKTC bir markadır” dedi.

“Çok mutluyum ki Taşucu’na gemiyle gidiyorum”

Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin Tatar, Girne’den Taşucu’na seyahat etti, yolculuğu sırasında açıklamalarda bulundu.

Hem yolcularla beraber olmak hem de gemiyle Taşucu’na gitme olanağı elde ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Farklı bir atmosfer gördüğünüz gibi keyifli de oluyor. Doğru kararı verdiğime inanıyorum. Farklı düşünenler vardı ama ben ısrar ettim. Çok mutluyum ki Taşucu’na gemiyle gidiyorum” dedi.

Hem havadan hem denizden ulaşım imkanı olduğuna dikkat çeken Tatar, İskenderun Hatay’dan da Girne’ye haftada 2 kez sefer başladığını belirterek, yakında Gazimağusa’ya da sefer başlayacağını kaydetti.

Artan maliyetlerle, uçak biletleri fiyatlarında artış olduğunu ifade eden Tatar, zaman içerisinde bilet fiyatlarının normale dönmesini temenni etti, vatandaşlara deniz yolculuğunu tavsiye etti.

“Çok da kötü bir durumda değiliz… Sıkıntılar aşılacak”

“Dünya çapında sıkıntıların aşılması için insanların yaptığı fedakarlıklardan bize düşen pay ne ise biz de onu yapıyoruz. Elbette hepimizin fedakarlığı vardır” diyen Tatar, “Çok da kötü bir durumda değiliz. İnşallah bu sıkıntılar aşılacaktır” vurgusu yaptı.

KKTC’nin yapısına bakıldığında bugün turizmde otellerin dolu olduğunu dile getiren ı Tatar, bütün bunların KKTC’ye olan güveni gösterdiğini söyledi. Tatar şöyle devam etti:

“Kendime pay çıkarmıyorum ama ben Cumhurbaşkanı olduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti ile öyle yakın ilişkiler geliştirilmiştir ki gerçekten çok daha büyük bir ilgi vardır ve Türkiye’de de Kıbrıs’a artık çok daha olumlu baktıklarını görüyorum.”

“Şahsımda Kıbrıs Türkü’ne ve KKTC’ye büyük bir sevgi ve yakınlık olduğunu görüyorum”

Şahsına yapılan davetlerin hepsine gidemediğini, ülkede de görevlerini yapması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanlığı makamındaki Tatar, şunları kaydetti:

“Fırsat buldukça bu ziyaretlere gidiyorum ve her gittiğim yerde büyük ilgi ve şahsımda Kıbrıs Türkü’ne ve KKTC’ye büyük bir sevgi ve yakınlık olduğunu görüyorum. Bu da tabi ki ekonomiye mutlaka yansır, yansımaması mümkün değildir. Sadece Cumhurbaşkanlığına gelen heyetlerin haddi hesabı yok. Tüm bu gelişler, gidişler turizme yansır, üniversitelerimizin reklamı olur.”

“KKTC bir marka olarak kendini kabul ettirdi”

KKTC’nin izolasyonlar, kısıtlamalar ve ambargolara rağmen özellikle turizmde ve eğitimde, yükseköğrenimde bir marka olarak kendisini kabul ettirdiğini savunan Ersin Tatar, Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu ülkeleri iyi ilişkiler olduğunu, İskandinavya ülkelerinden bile ülkeye gelen öğrenciler olduğunu ifade ederek, “Çünkü KKTC bir markadır” dedi.

Olumlu mesajlar vermeye çalıştığını dile getiren Tatar, muhalefetin yapılacağını ancak sosyal medyanın verdiği imkanlarla da insanların eleştirip, muhalefet yapıp tatmin olduğunu söyledi. “Halbuki işin bir de bu tarafından bakmak lazım. Neydik, nerelere geldik” diyen Tatar, birlik, beraberlik içerisinde Türkiye’nin de desteğiyle devletin verdiği hizmetlerin önemine dikkat çekti. Hizmetlerin iyileştirilmesinin en büyük hedef ve temennisi olduğunu vurgulayan Tatar, “KKTC’de gelişmeler vardır. İnşallah daha iyisini yapacağız, daha iyisi olacaktır ama zamana ihtiyaç vardır” diye konuştu.

“Dünyanın bir bakıma merkezidir burası”

KKTC’nin değerinin arttığını savunan Cumhurbaşkanlığı Makamındaki Tatar, “Böyle bir ada zaten kendi başına çok değerlidir” dedi. Stratejik açıdan adanın öneme dikkat çeken Tatar, “Dünyanın bir bakıma merkezidir burası” dedi.