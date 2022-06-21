CTP’nin “Asgari ücret vergiden muaf tutulsun” önerisinin komiteden görüşülmesine oybirliği

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekillerinin asgari ücretle ilgili hazırlamış oldukları 'asgari ücretin gelir vergisinden muaf olması' ve 'yürürlükteki asgari ücret kadar miktarın da ücretlerden kesilen gelir vergisinden muaf' olması’ yönündeki yasa tasarılarının komite görüşülmesi Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oybirliğiyle onaylandı.

Söz konusu tasarıların komiteden geçmesi halinde devlet, asgari ücretliden aylık 496 TL’ye tekabül eden yüzde 8.14’lük vergi kesintisini yapmayacak.

CTP'li milletvekillerinden asgari ücret adımı