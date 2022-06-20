CTP'li milletvekillerinden asgari ücret adımı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekilleri, asgari ücretle ilgili iki yasa tasarısı hazırladı.

Tasarılar, 'asgari ücretin gelir vergisinden muaf olması' ve 'yürürlükteki asgari ücret kadar miktarın da ücretlerden kesilen gelir vergisinden muaf' olmasını içeriyor.

Gelişme, CTP milletvekili Devrim Barçın tarafından sosyal medyadan duyuruldu.

Barçın paylaşımında şunları ifade etti:

"CTP Milletvekilleri olarak bugün, sadece Ocak ayındaki değil her zaman yürürlükteki Asgari Ücretin gelir vergisinden muaf olması ve yürürlükteki asgari ücret kadar miktarın da ücretlerden kesilen gelir vergisinden muaf olmasına yönelik yasa önerimizi bugün meclise sunduk ve yarın da bu çerçevede mecliste, ivedilik talebimizin görüşmesi yapılacaktır.

UBP,DP ve YDP'nin asgari ücretliye yönelik düşünceleri umarım bizimle hem fikir olur ve artık yürürlükteki Asgari Ücret gelir vergisine tabi olmaz."