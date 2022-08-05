CTP’de tek aday Erhürman

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde 4 Eylül’de gerçekleşecek kurultayda başkanlık için tek başvuru yapıldı, Tufan Erhürman yeniden aday oldu.

Genel Sekreter Erdoğan Sorakın’dan alınan bilgiye göre; 75 kişilik parti meclisi için ise 114 aday müracaatta bulundu.

5 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu’nda görev yapmak için ise 5 kişi başvuru yaptı.