CTP’de tek aday Erhürman
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde 4 Eylül’de gerçekleşecek kurultayda başkanlık için tek başvuru yapıldı, Tufan Erhürman yeniden aday oldu.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde 4 Eylül’de gerçekleşecek kurultayda başkanlık için tek başvuru yapıldı, Tufan Erhürman yeniden aday oldu.
Genel Sekreter Erdoğan Sorakın’dan alınan bilgiye göre; 75 kişilik parti meclisi için ise 114 aday müracaatta bulundu.
5 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu’nda görev yapmak için ise 5 kişi başvuru yaptı.
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Etiketler : ctp, tufan erhürman