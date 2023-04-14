CTP'de ortak aklın yolları arandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) davetiyle enerji konusunda bir ortak akıl arayışı çerçevesinde ekonomik örgütler, sendikalar ve sivil toplum örgütleri, CTP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantı, 14.30’da başladı ve 17.30’da tamamlandı. Toplantı sonucunda varılan mutabakat metni bu akşam saat 20.30’da Teknecik Elektrik Santrali önünde kamuoyuna duyurulacak.

Toplantıya Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği (KTMB), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kıbrıs Türk Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Kooperatif Çalışanları Sendikası (Koop-Sen) Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Kıbrıs Türk Barolar Birliği (KTBB) ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) katıldı.