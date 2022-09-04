CTP’de kurultay günü

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Olağan Kurultayı bugün yapılıyor.

Partililer, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde toplanmaya başladı.

“Biz Varız, Biz Halkız, Biz Çözeriz” ana temasıyla hazırlanılan 28. Olağan Kurultay’da 75 kişilik Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.

Saat 9’da başlanacağı söylenen kurultay, nisap sorunu nedeniyle 1 saat sonraya ertelendi.

Kurultay’da Genel Başkanlığa tek aday olan Tufan Erhürman’ın yanı sıra 114 kişinin başvurduğu Parti Meclisi yapılacak seçimin ardından belirlenecek.

Elektronik ortamda gerçekleştirilecek oylamanın ardından sonuçların kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi.