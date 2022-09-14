CTP: Yarattığınız kaosla eğitimi bitirdiniz!

UBP – DP – YDP Hükümeti’nin öngörüsüz ve iş bilmez uygulamalarının, eğitimde bir neslin kaybolmasına neden olduğuna dikkat çeken Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), eğitim sisteminin her alan ve kademesinde ciddi eğitim kayıplarının yaşandığına dikkat çekti.

Yazılı bir açıklama yapan CTP, eğitimdeki kaosun her geçen gün büyüdüğünü, defalarca yapılan uyarılara kulak tıkandığı, pedagojinin yok sayıldığı ve katılımcılık anlayışının yerle bir edildiği, eğitimin bitirildiği vurgulandı.

CTP açıklamasında, hükümetin eğitimle ilgili attığı adımlar şöyle sıralandı:

•Öğretmene sırt çevirdiniz. Örgütlü bulunduğu sendikaları dinlemediniz, eğitim bilimi ilkelerine göre değil siyasi kaygılarla kararlar aldınız.

•Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırma pahasına kriteri, koşulu belli olmayan uygulamalarla tamamen partizanca “geçici öğretmen” ordusu yarattınız.

•Tüm enerjinizi, zamanınızı ve kaynaklarınızı, kendi iç kavgalarınıza alet edecek şekilde siyasi yandaşlarınızı geçici öğretmen yapmak için harcadınız.

•Kamu okullarının altyapı sorunlarını çözmediniz. Etkili ve verimli eğitim yapma şöyle dursun öğrenci, öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarının can güvenliğini ciddi şekilde riske atacak okul binalarına yatırım yapmadınız, tek bir çivi çakmadan yeni eğitim yılına başladınız.

•Plansız, programsız uygulamalarla, eğitimde günü kurtarmaya yönelik kararlarla öğretmen, öğrenci ve veli üzerindeki moral bozukluğu ve motivasyonsuzluğu artırdınız.

•Nitelikli ders verilmesini olanaksız kılan 40 kişilik sınıflar, hiçbir pedagojik anlayışa uymayacak biçimde sadece öğretmen tasarrufu gailesiyle eğitim yapılamaz okullar yarattınız. Eğitimde verimi ve kaliteyi yok saydınız.

•Eğitimde fırsat eşitsizliğini derinleştirdiniz. Siyasi ve partizanca uygulamalarınızın sonucunda öğrencilerin zarar görebileceğini düşünmediniz. Akıl tutulması yaratan kararlarla eğitimde yeni sorunlar yarattınız.

Açıklama şöyle devam etti:

“Hep yaptığınız şeyi, yine yapıyorsunuz. Kendi iç kavgalarınızın ve beceriksizliğinizin bedelini bu halka ödetiyorsunuz. Kıbrıs Türk halkına verebilecek hiçbir şeyinizin kalmadığını siz de çok iyi bildiğiniz halde halk iradesinin tecelli etmesine de uzak duruyorsunuz.

Israrla sürdürdüğünüz plansız, programsız ve tutarsız uygulamalarınız, beceriksiz ve iş bilmez tavırlarınızla eğitimde derin yaralar açtınız ve açmaya devam ediyorsunuz. Bu ülke insanlarına reva gördüğünüz bu anlayış asla kabul edilemez. Bir neslin kaybedilmesine neden oldunuz, yarattığınız kaosla eğitimi bitirdiniz.”

Açıklamada, “Beceriksizliğiniz sonucu oluşan ciddi eğitim sorunlarını, partizanca yarattığınız “geçici öğretmen” uygulaması ile çözmenize de, eğitimi bitiren iş bilmez uygulamalarınıza geçit vermeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.