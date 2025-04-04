CTP Surlariçi Örgütü binası yenilendi, açılış yoğun katılımla gerçekleşti

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa Surlariçi Örgütü binası, tamamlanan yenileme çalışmalarının ardından dün düzenlenen etkinlikle hizmete açıldı. Etkinlik, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Açılışa CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın, milletvekilleri ve parti yetkililerinin yanı sıra çok sayıda sempatizan katıldı.

Etkinlikte CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın konuşma gerçekleştirdi.