CTP Milletvekili Şahali: “Hayat pahalılığı %51 iken vergi diliminin %50 artmasının anlamını çözemedik”

Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’yla ilgili tezkere sonrası CTP Milletvekili Erkut Şahali söz aldı.

Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı'yla ilgili söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, bu tasarının gerekçesinde hayat pahalılığı ödeneğinin konsolide yapılmaksızın verilmesi maddesinin sigortalıların maaşında değişiklik öngörmediğini bu nedenle zaman harcamalarına sebep olduğunu söyleyerek bunun sebebini sordu.

Şahali, boşuna ümit beslediklerini, müdahalenin yapılacağının kesin olduğunu belirterek, hükümeti, söz konusu tasarıları özensiz hazırlamakla eleştirdi; her kelimenin bir dizi insanın hayatını etkileyeceğinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Şahali, bu değişikliklerin bedeli ödenmesi gereken kayıplara yol açacağını ifade etti.

Yerinden söz alan Maliye Bakanı Berova, Şahali’nin okuduğunun doğru olduğunu, sehven bir hata yapıldığını, torba yasa yapmaya uygun yasalar olmaması nedeniyle hatanın komite safhasında düzeltileceğini kaydetti.

Konuşmasına devam eden Erkut Şahali, önceki yılda uygulanan matrahların yüzde 30’dan 50’ye çıkartılmasının sebebini anlamaya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Şahali, hayat pahalılığı yüzde 51 iken vergi diliminin yüzde 50 artmasının anlamını çözemediğini kaydetti.

Yerinden cevap veren Maliye Bakanı Berova, Şahali’nin hesaplama yönteminin elmalarla armutları karıştırmak olduğunu, bu düzenlemeye 5 sendikanın olumlu görüş verdiğini, ayrıntıların bütçe görüşmeleri sırasında anlatacağını kaydetti.

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra yeniden oluşturulan sürekli komiteler milletvekillerinin bilgisine getirildi.