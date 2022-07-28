CTP İskele Gençlik Örgütü yeni başkanı ve yönetimini seçti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Gençlik Örgütü 16’ıncı Kongresi gerçekleştirildi.

Kongre sonucunda başkanlığa Barış Satılmış getirilirken, Yönetim Kurulu’na ise Çağla Kömürcügil, İlkay Garib, Ekrem Civisilli, İlsu Çetinkayalı, Sevil İlgililer ve Sadi Sadisönmez seçildi. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen kongreye CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, bazı milletvekilleri ve Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli de katıldı.

Kongre’de CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, CTP Gençlik Örgütü Başkanı Enver Gürkan Tekiner, CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Mülazim ve CTP İskele Gençlik Örgütü Başkanı Barış Satılmış konuşma gerçekleştirdi.

Kongre sırasında konuşan Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, adına hükümet denilen yapının, halk düşmanı politikalara devam ettiğinin altını çizdi ve CTP’nin tek başına iktidarının artık çok yakın olduğunu vurguladı.

Sorakın: “Halk düşmanı politikalar devam ediyor”

Kongre sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, adına hükümet denilen gayrimeşru yapının, halk düşmanı politikalara devam ettiğinin altını çizdi. Müdahaleler sonucu kurulan gayrimeşru hükümetin, bu halkın gailesini çekmediğine vurgu yapan Sorakın, içinde bulunulan süreçte gençlere büyük görevler düştüğünü söyledi. Alım gücünün her gün biraz daha fazla düştüğünü belirten Sorakın, halk düşmanı yönetimlerin bu durumu gaile etmediğini ifade etti.

Mülazim: “Gençlere her zamankinden fazla ihtiyaç var”

Kongrede konuşma gerçekleştiren CTP İskele İlçesi Başkanı Hüseyin Mülazim, içinde bulunduğumuz dönemde gençlere her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Gayrimeşru bir hükümet yapısıyla karşı karşıya olunduğunu belirten Mülazim, Kıbrıs Türk halkının birçok sorunla mücadele etmek zorunda bırakıldığını kaydetti.

Tekiner: “Gençler, vurdumduymaz yönetim anlayışı yüzünden göç tehdidi altında”

Yeni bir yapılanmaya girecek olan İskele İlçesi Örgütü’nün başarılı olacağından emin olduğunu vurgulayan Tekiner, içinden geçilen dönemin, Kıbrıs Türk halkı açısından iç açıcı olmadığını belirtti. Tekiner, hayatın her alanında yaşanılan sorunların gün gibi ortada olduğunun altını çizdi.

Satılmış: “Bizler bu ülkeden umudumuzu kesmedik”

Yıllar sonra İskele Kongresi için toplanmış olmanın gururu ve heyecanı içinde olduklarını vurgulayan İskele Gençlik Örgütü Başkanlığı’na seçilen Barış Satılmış, ülkenin gelecek belirsizliğinde olduğunu belirtti. İskele ilçesinin yeniden küllerinden doğacağını ifade eden Satılmış, “Gelecek ne kadar belirsiz veya karanlık görünürse görünsün, bizler bu ülke ve bu bölgeden umudumuzu kesmedik” dedi. Birlik, mücadele, dayanışma prensibiyle hareket edeceklerinin altını çizen Satılmış, Federal Kıbrıs’a giden yolda var güçleriyle çalışacaklarını dile getirdi.