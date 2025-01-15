CTP Güzelyurt İlçesi Kalkanklı Ocak Kongresi gerçekleşti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi Kalkanklı Ocak Kongresi, 11 Ocak 2025 tarihinde CTP Güzelyurt İlçe Binası’nda gerçekleştirildi. Kongrede, yeni Ocak Yönetim Kurulu da belirlendi. Kongrede CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ile Kalkanlı Ocak Örgütü Başkanı Okan Ceylangüden de konuşma gerçekleştirdi. Gulamkadir örgütlenme çalışmalarına devam edeceklerine işaret ederek memleketin CTP yönetimine duyduğu ihtiyacın altını çizdi.

Kalkanlı Ocak Yönetimi şu isimlerden oluştu:

Başkan: Okan Ceylangüden

Sekreter: Kemal Kısaoğlu

Sayman: Alev İzdağ

Faal Üyeler: Ersin Kozok ve Hasan İzdağ

Kadın Örgütü Temsilcisi: Hatice İ. Urfacı

Gençlik Örgütü Temsilcisi: Ahmet Kısaoğlu

Gulamkadir: Örgütlenme çalışmalarımız devam edecek

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Kalkanlı Ocak Kongresi’nde yaptığı konuşmada, örgütlenme çalışmalarının devam edeceğini vurguladı. Memleketin CTP yönetimine duyduğu ihtiyacın bir kez daha altını çizen Gulamkadir, Güzelyurt özelinde birçok sorun bulunduğunu ve ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin bu sorunlarla ilgilenmediğini kaydetti. Geçmiş yönetime emeklerinden dolayı teşekkür eden Gulamkadir, görev alan herkese başarılar diledi.

Ceylangüden: Dayanışma içinde çalışacağız

Kalkanlı Ocak Örgütü Başkanı Okan Ceylangüden kongrede yaptığı konuşmada, “Yeni yönetimin önümüzdeki dönemde Kalkanklı Ocağı’nı daha ileri taşımak için çalışmalar yürütecek. Ocak üyelerimizle birlikte birlik ve dayanışma içinde çalışarak, hedeflerimizi gerçekleştirmek için adımlar atacağız. CTP iktidarına olan ihtiyaç her gün daha da gün yüzüne çıkmaktadır” dedi.