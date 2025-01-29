CTP Güzelyurt İlçesi Aşağı Bostancı Ocak Örgütü Kongresi gerçekleştirildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi Aşağı Bostancı Ocak Örgütü Kongresi yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Kongrede başkanlığa Osman Bulun seçilirken ocak yönetimi ise şu isimlerden oluştu: Ergin Özen, Ali Özbahar, Ferdi Çiçek, Eylem Avşaroğlu, Helin Aslan.

Kongreye CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ve CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan da katıldı.

Kongrede konuşma gerçekleştiren CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, yoğun bir tempoyla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi ve ülkenin içinde bulunduğu durumla ilgili “hükümete” eleştirilerde bulundu.

Aşağı Bostancı Ocak Örgütü Başkanlığı’na seçilen Osman Bulun ise memleketin tarihin en kötü zamanlarından geçtiğine işaret ederek, mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.