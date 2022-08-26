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CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican

CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican

CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican oldu. 

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CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican oldu. 

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