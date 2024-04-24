CTP Girne İlçesi 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi ve Girne Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi Başkanı Ongun Talat ve beraberindeki heyet bugün 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi ve Girne Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

Yetkililerle, merkezlerdeki eksiklikler ve ihtiyaçlarla ilgili bilgi alan CTP heyeti, çözüm önerilerini de paylaşma fırsatı yakaladı.

CTP heyeti, merkezlerdeki sorunlar ve ihtiyaçların çözüme ulaşana kadar, konuyu gündemde tutmaya devam edeceğini belirtti.