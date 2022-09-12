CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreterliği'ne Asım Akansoy seçildi.

CTP Parti Meclisi bu akşam Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda toplandı.

Kurultay sonrası ilk kez toplanan yeni Parti Meclisi toplantısında Genel Sekreter belirlendi.

PM'de Milletvekili Asım Akansoy'un Genel Sekreter olması kararlaştırıldı.

Genel sekreterlik için Asım Akansoy, Erkut Şahali ve Erdoğan Sorakın yarışırken; Akansoy ve Sorakın ikinci tura kaldı, sonucu tek oy belirledi.

Ardından Merkez Yönetim Kurulu seçimine geçildi ve üyeler yine oy kullandı. Yapılan seçim sonucunda MYK’ya giren isimler şu şekilde oluştu:

Genel Başkan Tufan Erhürman

Genel Sekreter Asım Akansoy

Sıla Usar İncirli

Muhittin Tolga Özsağlam

Fazilet Özdenefe

Ürün Solyalı

Birol Karaman

Fide Kürşat

Fikri Toros

Ali Karavezirler

Filiz Besim

CTP MYK, yapacağı ilk toplantının ardından görev dağılımını belirleyecek.