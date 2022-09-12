CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreterliği'ne Asım Akansoy seçildi.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreterliği'ne Asım Akansoy seçildi.
CTP Parti Meclisi bu akşam Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda toplandı.
Kurultay sonrası ilk kez toplanan yeni Parti Meclisi toplantısında Genel Sekreter belirlendi.
PM'de Milletvekili Asım Akansoy'un Genel Sekreter olması kararlaştırıldı.
Genel sekreterlik için Asım Akansoy, Erkut Şahali ve Erdoğan Sorakın yarışırken; Akansoy ve Sorakın ikinci tura kaldı, sonucu tek oy belirledi.
Ardından Merkez Yönetim Kurulu seçimine geçildi ve üyeler yine oy kullandı. Yapılan seçim sonucunda MYK’ya giren isimler şu şekilde oluştu:
Genel Başkan Tufan Erhürman
Genel Sekreter Asım Akansoy
Sıla Usar İncirli
Muhittin Tolga Özsağlam
Fazilet Özdenefe
Ürün Solyalı
Birol Karaman
Fide Kürşat
Fikri Toros
Ali Karavezirler
Filiz Besim
CTP MYK, yapacağı ilk toplantının ardından görev dağılımını belirleyecek.