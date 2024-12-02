CTP: “Engellilerin sorunlarının çözümü için acil eylem planı şarttır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü nedeniyle açıklama yaparak, “Engellilerin sorunlarının çözümü için acil eylem planı şarttır” dedi.

CTP’den konu hakkında yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak, dayanışma, anlayış ve empatinin toplumsal gelişimin en önemli unsuru olduğunun bilinciyle, engelli bireylerin karşı karşıya kaldığı sorunları derin bir endişe ile takip ediyoruz. Engelli bireylerin anayasal hakları olan eğitim, sağlık, istihdam ve ekonomik yaşama eşit erişim gibi temel hizmetlerden mahrum bırakılmaları, ülkemizde uzun yıllardır çözümsüz bırakılan ciddi bir sosyal adaletsizlik örneğidir.

Engellilerin yaşadığı temel sorunlar şu başlıklarda özetlenebilir:

Erişilebilirlik eksikliği

Eğitim, sağlık ve istihdam gibi anayasal haklara erişimde engelli bireylerin önünde büyük mimari ve çevresel engeller bulunmaktadır.

Kamu alanlarının erişilebilirliği, sadece bir bina tasarımı değil, bir hak meselesidir.

İlaç ve tıbbi malzeme eksikliği

Engelli bireylerin hayatını sürdürebilmesi için gerekli olan ilaç ve tıbbi malzemelere ulaşım ciddi bir sorundur. Sağlık Bakanlığı’nın tedarik süreçleri yetersizdir ve bu durum, parapleji hastaları gibi bireylerin yaşamsal ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla yurtdışından karşılamaya zorlanmalarına yol açmaktadır.

Özel eğitimdeki eksiklikler

2022 yılında yürürlüğe giren Özel Eğitim Yasası’nın tüzüklerinin tamamlanmamış olması, bu yasayı işlevsiz hale getirmiştir. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar, halen plansız ve yetersiz bir sistem içinde eğitim almak zorundadır.

Bürokrasideki aksaklıklar

Engelli bireylerin haklarına erişimi düzenleyecek kapsayıcı bir yasanın olmaması, bu kişilerin sürekli tekrar eden prosedürlerle mağdur edilmesine neden olmaktadır. Kapsayıcı bir yasanın hazırlanması acil bir ihtiyaçtır.

İstihdam sorunları

Son 17 yılda kamuya yalnızca 30 engelli bireyin istihdam edilmiş olması kabul edilemez. Mevcut yasanın gereklerinin yerine getirilmesi, özel sektör ve yerel yönetimlerin teşvik edilmesi ve engelli bireylerin istihdamının artırılması için ciddi bir planlama gereklidir.

Yaşam ve mola evlerinin eksikliği

Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak ve ailelerinin yükünü hafifletecek yatılı yaşam evleri ile mola evlerinin eksikliği, ailelerin endişelerini artırmakta ve hayatlarını sınırlamaktadır. Bu tür merkezlerin bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Ekonomik destek yetersizliği

Devletin engelli bireylere sağladığı maddi destek, günümüz ekonomik şartlarında yaşamlarını sürdürmeleri için yetersizdir. İlaç, sağlık, özel eğitim ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için maddi desteklerin yeniden değerlendirilmesi gereklidir.

Engelli bireyleri "yardıma muhtaç" olarak değil, "fırsat verildiğinde başarabilen" insanlar olarak görmek, duyarlılığın temel taşıdır.

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak için gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce yapılmasını, erişilebilirlikten istihdama kadar her alanda somut adımlar atılmasını ve bu konuda toplumsal bilinç oluşturulmasını öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz.

Engelli bireylerle dayanışma içinde olmak, daha eşit, daha adil ve daha insanî bir toplumun temellerini atmamızı sağlar.

Engellilerimizin hak ettiği eşit, onurlu ve kaliteli yaşam standartlarını sağlamak için mücadelemize devam edeceğiz.”