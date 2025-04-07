CTP: "Disiplin Tüzüğü’yle yeniden oynamaya kalkmayın!"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), son günlerde gündemde olan hükümetin yarattığı "başörtüsü kriziyle" ilgili açıklama yaptı, UBP-DP-YDP Hükümeti'ni uyararak, "Disiplin Tüzüğü’yle yeniden oynamaya kalkmayın!" dedi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "CTP olarak baştan itibaren sorunu çözmeye odaklı, çatışmayı önleyici, çocuklarımızı koruyan bir hassasiyetle davrandık, böyle davranmaya da devam edeceğiz." denildi.

Açıklama şöyle:

Hükümetin tamamen tepeden inmeci bir anlayışla Disiplin Tüzüğü’nü değiştirmesiyle başlayan eğitimdeki tartışmalar ve yaratılan suni gündem, toplumu fazlasıyla huzursuz etmiş ve endişelendirmiştir. CTP olarak ilk andan itibaren konuya soğukkanlı yaklaşılması ve dinin siyasete alet edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyoruz. Çünkü söz konusu olan eğitimdir, çocuklarımızdır.

Hükümetin toplumsal itirazlar üzerine tüzük değişikliğini geri çekmesi olması gerekendi. Ne var ki Eğitim Bakanlığı, on yıllardır var olan uygulama yerine dayatmacı bir anlayışı tercih etmiş ve konu kapanacağı yerde yeniden alevlenmiştir.

CTP olarak baştan itibaren sorunu çözmeye odaklı, çatışmayı önleyici, çocuklarımızı koruyan bir hassasiyetle davrandık, böyle davranmaya da devam edeceğiz. Bu noktada başta Başbakan Ünal Üstel ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu olmak üzere hükümeti uyarma ihtiyacı hissediyoruz

Sakın ola tüzükle yeniden oynamaya kalkışmayın!

Çocuklarımızın eğitim hakkının böylesi yapay kriz ve dayatmalarla ellerinden alınmasına, okulların, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin huzursuz edilmesine, hedef gösterilmesine var gücümüzle karşı durmaya devam edeceğiz.

Baskı ve dayatmalara karşı, öğretmen sendikalarının yarın yapacağı protesto eyleminde de sokakta ve halkımızla kol kola olacağız.