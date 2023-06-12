CTP: “Bu tavır açıkça acizlik ve kendini bilmezliktir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, gazeteci Serhat İncirli’nin Cumhurbaşkanlığı binasından dışarıya çıkarılmasına tepki gösterildi, yapılanın “izah edilebilir yanı yoktur” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın tamamı:

“Türkiye Cumhuriyeti’nde geçekleştirilen seçimlerin ardından ilk ziyaretini Kuzey Kıbrıs’a gerçekleştirilen Türkiye Cumhurbaşkanı Sn.Recep Tayyip Erdoğan’ın temaslarını takip etmek üzere Cumhurbaşkanlığı’nın gazetecilere açık duyuru yaparak akreditasyon başvurusu alması ve akredite olan gazetecilerin de bu temasları izlemek amacıyla Cumhurbaşkanlığı’na gitmesi sonrasında, gazeteci Sn. Serhat İncirli, bugüne kadar hiç yaşanmamış bir biçimde Cumhurbaşkanlığı binasından dışarıya çıkarılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı binasına girdiğinden beridir çiğnemediği etik ve demokratik değer kalmayan Ersin Tatar’ın bu toplumun değerlerine son saldırısı ise gazetecileri kapı dışarı etmek olmuştur. Bu tavır açıkça acizlik ve kendini bilmezliktir. Etik değerlerden ve demokrasiden bihaber olmaktır. Bunun izah edilebilir yanı yoktur.

Tatar’ı bir an önce Kıbrıs Türk halkına yapmış olduğu saygısızlıkları durdurmaya ve mümkün olduğunca erken bir vakitte Cumhurbaşkanlığı binasından ayrılmaya davet ederiz.

Gazeteci Sn. Serhat İncirli’nin ve özgür basının yanında olduğumuzu bildiririz.”