CTP Ağırdağ-Boğaz Örgütü dayanışma gecesi düzenledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi Ağırdağ-Boğaz Ocak Örgütü geçtiğimiz akşam dayanışma etkinliği düzenledi.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen geceye CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da katıldı. Yeni kurulan Ağırdağ-Boğaz Ocak Örgütü çalışmalara hızlı başlarken, CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat da geceye katılarak konuşma yaptı. Birlik, beraberlik mesajlarının verildiği geceyi organize eden Ağırdağ-Boğaz Ocak Örgütü Başkanı Fikret Kan, çalışmalara aynı kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizdi.