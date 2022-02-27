CSO, Mozart ve Mendelssohn eserleriyle sanatseverleri 18 ve 19.yüzyıl Avrupası’na götürdü

Murat OBENLER

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası başkent Lefkoşa’da 25 Şubat Cuma akşamı verdiği konser ile sanatseverleri 18. ve 19.yüzyılın müzikal dünyasına götürdü.

Şef Ali Hoca yönetiminde Rauf Raif Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde sahne alan CSO, aynı zamanda CSO başkemanacısı da olan Nihat Ağdaç’ın keman solistliğindeki ilk bölümde 1775’te W. A. Mozart’ı yazdığı La Majör Keman Konçertosu No. 5(Türk) eserini icra etti.

CSO ikinci bölümde ise sanatseverlere 1833’te ilk şekli yazılan ve 1849’da ise son şeklini alan F. B. Mendelssohn’un 4. No’lu İtalyan Senfoni’ni icra etti.

Covid-19 önlemlerine uygun şekilde sınırlı sayıda seyircinin izleyicinin izlediği konserde sanatseverler CSO’yu dakikalarca alkışlarken orkestra da bir bis ile geceyi sonlandırdı. Başkent Lefkoşa’da yeni hizmete giren kültür-sanat merkezi Lefkoşadasahne’de böylece seyircinin de katıldığı resmi olarak ilk klasik müzik konseri yapılmış oldu.