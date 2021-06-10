COVID-19’dan bir kayıp daha…

Pandemi Hastanesi’nde COVID-19 nedeniyle 3 Mayıs'tan beridir tedavi gören 52 yaşındaki C.K, dün gece yarısı yaşamını yitirdi.

Böylelikle bugüne kadar COVID nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 34'e yükseldi.

Başhekim Dr. Erol Uçaner, YENİDÜZEN’e verdiği bilgide; hastanın uzun süredir tedavi gördüğünü söyledi, kronik bir rahatsızlığının bulunmadığını, diyabet hastası olduğunu aktardı.

Sağlık Bakanlığı açıklaması şöyle: COVID-19 tanısıyla 3 Mayıs 2021 tarihinden bu yana Acil Durum (Pandemi ) Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 52 yaşında (erkek) C.K, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Hastanın diyabet rahatsızlığı bulunmaktaydı. Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.