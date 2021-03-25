COVİD-19'dan bir kayıp daha

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 43 yaşında bir kadının COVİD-19'dan dolayı hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklama şöyle:

"Covid-19 tanısıyla 1 Mart 2021 tarihinde Acil Durum ( Pandemi) Hastanesi'nde tedavi altına alınan, 6 Mart tarihinden itibaren ise yoğun bakımda tedavisine devam edilen 43 yaşındaki (Kadın) H.D Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir."