Covid-19'dan 2 can kaybı
Covid-19 genel durum ( 3- 9 Ağustos) "Toplam 13.433 test yapıldı, 2 kişi vefat etti, 1439 pozitif vakaya rastlandı"
A+A-
Covid-19 genel durum ( 3- 9 Ağustos)
"Toplam 13.433 test yapıldı, 2 kişi vefat etti, 1439 pozitif vakaya rastlandı"
3 - 9 Ağustos tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 13.433 olup, 2 kişi vefat etmiş, 1439 pozitif vakaya rastlanmıştır.
( 3-9 Ağustos) Covid-19 genel durumu şöyle;
Haftalık Yapılan Test Sayısı: 13.433
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1439
Kaybedilen Hasta: 2
Bu haber toplam 161 defa okunmuştur