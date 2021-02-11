COVID-19’da bir acı kayıp daha

Pandemi yoğun bakım bölümünde COVID-19 tedavisi gören Meliha Kadiroğlu hayatını kaybetti.

Salgın süresince COVI-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kadiroğlu’nun 14 günden beridir yoğun bakımda tedavi gördüğü ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli Açıklama

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 79 yaşındaki bir kadın hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Covid-19 tanısıyla 14 günden beri yoğun bakımda tedavi almakta olan 79 yaşında hipertansiyon hastası M.K yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim. Hepimizin başı sağolsun.”