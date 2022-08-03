Covid-19 için güçlendirilmiş aşı

Kıbrıs Cumhuriyeti dâhil Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomi Bölgesinden toplam 14 ülke, şu anda güçlendirici aşı olarak geliştirilmekte olan Covid-19’a karşı yeni aşı ön satın alma sözleşmesine katılıyor.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ilaç şirketi HIPRA ve Sağlığa Hazırlık ve Müdahale Kurumu tarafından salı günü ortak bir ön satın alma sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmeye göre, katılan ülkeler 250 milyon doz aşı satın alabilecek.

Avrupa Birliği, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, Moderna, Novavax ve Valneva şirketleriyle yaklaşık 4,2 milyar doz aşı alımı için anlaşma imzaladı.