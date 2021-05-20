Covid-19 aşıları en az 9 kişiyi daha dolar milyarderi yaptı

Halkların Aşı İttifakı (The People’s Vaccine Alliance), Covid-19 aşılarının en az 9 kişiyi daha dolar milyarderi yaptığını açıkladı.

Aşı patentlerine son verilmesini isteyen derneklerin katılımıyla oluşturulan ittifak tarafından yapılan yazılı açıklamada ilaç şirketlerinin, aşı teknolojileri üzerindeki kontrolünün önüne geçilmesi istendi.

Açıklamada “Covid-19 aşıları sayesinde yeni 9 dolar milyarderi, 19,3 milyar dolar net gelir sağladı. Bu para ile düşük gelirli ülkelerdeki insanların tamamına aşı vurulabilir.” denildi. Açıklamada, yeni aşı dolar milyarderlerinin belirlenmesinde, “Forbes Zenginler Listesi” verilerinin temel alındığını bildirildi.

Bu ittifak içinde alan Oxfam hayır kurumu yöneticilerinden Anna Marriott, basına yaptığı açıklamada, “Bu milyarderler, birçok ilaç şirketinin bu aşılar üzerindeki tekelinden elde ettiği büyük karın insan yüzü.” ifadesini kullandı.

Uğur Şahin yeni dolar milyarderi zenginleri kulübünde

İttifakın açıklamasında, bu yeni dolar milyarderlerin dışında, daha önce milyarderler kulübü üyesi olan 8 kişinin ise gelirlerine 32,2 milyar dolar katkı sağladığını bildirdi.

Moderna şirketinin tepe yöneticisi Stephane Bancel ve BioNTech tepe yöneticisi Uğur Şahin, aşı buluşu sayesinde yeni dolar milyarderleri kulübü içinde gösterilen isimler arasında yer aldı.

Diğer üç yeni dolar milyarderlerinin üçü içinde Çinli aşı üreticisi CanSino Biologics şirketinin üç ortağı bulunuyor.

ABD ve Fransa’nın desteklediği aşılarda patentin kaldırılması konusunda son sözü bu konuda son iki aydır yoğun tartışmalara ev sahipliği yapan Dünya Ticaret Örgütü söyleyecek.