“Çocuklara uygulanacak 2 bin adet covid 19 aşısı teslim alındı”

Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından Avrupa Birliği’nden sipariş edilen ve 5-11 yaş aralığı için özel olarak üretilen 2 bin doz Pfizer- BioNTech aşısı, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi aracılığı ile adanın kuzeyine iletildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı ve iki taraflı Sağlık Teknik Komitesi'nin tedariği için yaklaşık bir aydır büyük uğraş verdiği özel çocuk aşılarının geldiği açıklanarak, çocuk aşılarının tedariğinin sürmesi için yürütülen çalışmalara devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, “Eğitimin kesintisiz devam etmesi ve çocuklarımızın Covid-19 virüsüne karşı korunması bağlamında büyük önem taşıyan özel çocuk aşılarının uygulanmasına dair Sağlık Bakanlığımız hazırlıklarını tamamlamıştır ve bunu da en yakın zamanda kamuoyumuzla paylaşacaktır” denildi.