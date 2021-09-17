Fehime ALASYA

İş yerinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 28 yaşında Buse Aksay’ın otopsi sonucunu bekleyen acılı baba Hüseyin Aksay, kızının sağlıklı bir birey olduğunu, sadece geçtiğimiz Pazar günü hafif bir baş dönmesi yaşadığını anlattı.

Gözyaşları içinde otopsi sonucu bekleyen acılı baba “Perişan olduk… Ne olduğunu biz de bilmiyoruz... Çocuğum elimden kaydı gitti…” dedi.

Kızının geçtiğimiz Pazartesi günü sabah çok hafif bir baş dönmesi yaşadığını, akabinde tüm tahlillerini yaptırdıklarını ve tümünün de temiz çıktığı bilgisini paylaşan baba, dün aniden kızı Buse’nin dükkanda yere yığıldığını anlattı…

Baba Hasan Aksay, “Bana dese ki baba şuram veya şuram ağrıyor, hemen kapıp doktora götüreceğim, diyeceğim ki ‘bir yeri ağrıyordu da bunlar yaşandı’ ama yok… Böyle bir durum da yok. Başım döndü halsizim dedi hemen tahlillerini yapmak için koştuk.” dedi.

“Ambulans gelinceye kadar baygın bir noktaya geldi”

Buse’nin spor yapan, badminton ve platese yapan, aktif, sağlıklı beslenen ve sağlıklı bir yaşam süren bir kız olduğunu anlatan acılı baba, dün mağazada kızının fenalaştığı anda yaşadıklarını YENİDÜZEN’e özetle şöyle anlattı.

“Mağazada benimleydi, telefonda konuşuyordum, bir yandan da Buse ile mağazayı toparlamaya başlamıştım. Bir ses duydum, Buse altın bölümündeydi, çocuğuma bir şey oldu kapat dedim ve telefonu kapadım. Yanına koştum, düşerken kaşını ve yüzünü orada olan bir şeylere çarpmıştı. Kaldırdım, kasıldığını gördüm, ağzını açtım, dilini kontrol ettim. Oradaki suyu yüzüne döktüm, burnuna biraz kolonya koklattım, kendine gelir gibi oldu. Sonra yine geri döndü, kasılmaları başladı. Akrabamız olan Dr. Mehmetali Tunçbilek’i telefonda aradım, Busemiz hasta oldu, kötüdür dedim. Hemen ambulans yolladılar. Ambulans gelinceye kadar baygın bir noktaya geldi. Yerde kızıma biraz kalp masajı yaptım. Ambulans geldi, önce Girne Hastanesi’ne ardından Lefkoşa’ya getirdiler, kurtaramadılar. Otopsi sonucunu bekliyoruz. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Bu yaşananlara bir anlam veremiyoruz.

“Pazar günü sabah yataktan kalktığında baş dönmesi oldu”

“Geçtiğimiz Pazar günü sabah yataktan kalktığında baş dönmesi oldu, geri yerine yığılır gibi oldu. Ne oldu diye sordum, halsiz hissettiğini söyledi. Pazartesi günü sabah sabah özel bir laboratuara gittik, tüm tahlillerini full check up yapsın istedik. Yaptılar. Tüm tahlilleri temiz çıktı. Hiçbir sorun yok dediler”

“Bana dese ki baba şuram veya şuram ağrıyor, ama yok…”

“Bana dese ki baba şuram veya şuram ağrıyor, hemen kapıp doktora götüreceğim, diyeceğim ki ‘bir yeri ağrıyordu da bunlar yaşandı’ ama yok… Böyle bir durum da yok. Başım döndü halsizim dedi hemen tahlillerini yapmak için koştuk. İstanbul Acıbadem International Hastanesi’nde her yıl full check up’larımızı yaptırıyorduk. Bizi yıkan da bu, hastaydı kurtaramadık dersiniz veya kaza oldu öldü dersiniz ama bunlar değil, hiçbir şeyi yoktu.. Çocuğum elimden kaydı gitti…

Ailede kalp hastalığı genetik midir diye soruldu ama sadece kayınpederimde bir stent var, yaygın bir kalp rahatsızlığımız yok. Perişan olduk… “

“Tıp üzerine yorum yapamayız, otopsiyi de bu nedenle istedim”

“7 veya 8 ay önce iki doz Biontech aşısı yaptırdı. Yurt dışına gidecekti diye aşı oldu. Bu geçen sürede yurt dışına gideceği için de Antikor seviyesini de test yaparak kontrol ettirdik. Olur da antikorunda zayıflama varsa üçüncü dozu da gerekirse yaptıralım, korunsun diye. Antikoru yüksek çıktı. Ailece yaptırdık, diğer kızım, eşim, ben, hepimiz… Hepimizin de yüksek çıkmıştı, gerek duyulmadı diye yeniden aşı yaptırmadık. Aşının da bir sebebi olabilir mi deniyor ama bunu tabi ki bilmiyoruz. Bunu doktorlar bizden daha iyi bilecek.”

“…her şey çok güzeldi”

“Tıp üzerine yorum yapamayız, otopsiyi de bu nedenle istedim. Çocuğumun hiçbir şeyi yoktu, sağlıklıydı, neden böyle oldu. Pazartesi de yurt dışına gidecekti, annesi ile gezmeye İstanbul’a gidecekti, orada da evimiz var. Öylesine 3, 4 günlüğüne gidip geleceklerdi. Biletlerimizi de hep almıştık, her şey çok güzeldi…”

Genç yaşta hayata veda etti