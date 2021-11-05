‘Cinayet zanlıları’ yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Vietnam uyruklu Dam Thi Hop cinayetiyle ilgili tutuklanan cinayet zanlısı S.S ve cinayeti görüp suskunluğunu koruyan S.S ve S. S bugün teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Hüseyin Göymen, zanlı S.S’nin Taammüden adam öldürme ve adam öldürme, zanlılar S.S ve S.S’nin ise “Ağır bir suça feri fail”, “Ağır bir suçu önlemekte ihmal ve delilleri tahrip etme suçlarıyla methaldar olduklarını belirtti.

Polis, 6.1.2019 tarihinde Ercan - Gaziköy Anayolu üzerinde ağaçlık alan içinde battaniye ve halıya sarılı ceset olduğunun bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını ve cesedin morga kaldırıldığını anlattı. Göymen, cesede 7 Ocak 2019 tarihinde Dr. İdris Deniz yapılan otopside vücudunun muhtelif yerlerinde 33 ayrı kesici delici alet yaralanması olduğunun belirlendiğini söyledi.

Göymen, cesedin 15.10.2017 tarihinde kayıp olduğu bildirilen Vietnam uyruklu Dam Thi Hop olduğunun tespit edildiğini belirtti. Göymen, 12.10 2021 tarihinde alınan ihbarda zanlı S.S ve oğlu S.S’nin Küçük Kaymaklı’daki ikametgâhlarının bahçesinde kavga ettikleri sırada zanlı S.S’nin babasına, “Sen ancak kadın öldürün. Seni ihbar edersem müebbet yersin. Kadını attığın yeri polise gösteririm” dediğini, babasının ise “Seni de öldürürüm” dediğini ve bu esnada zanlı S.S’nin de yanlarında olduğunu belirtti.

Göymen, söz konusu tartışma anının bir kişi tarafından kayda alınıp, görüntü ve ses kaydının emare alındığını söyledi. Göymen, zanlı S.S’nin ifade verip, zanlı S.S’nin Dam Thi Hop’u öldürdüğüne ve cesedi birlikte bulunduğu yere attıklarına dair ifade verdiğini belirtti.

Göymen, zanlı S.S’nin 13 Ekim’de bir gönüllü ifade daha verdiğini söyleyerek, diğer iki zanlının da ifade verdiğinin altını çizdi. Göymen, arama emri ışığında zanlının ikametgahında yapılan aramada, cesedi arabaya kadar taşıdıkları el arabası, zanlı S.S’nin adına kayıtlı olan arabayı, ağız uzunluğu 10 cm toplam uzunluğu 20.5 olan bıçağın emare olarak alındığını belirtti.

Göymen, zanlı S.S’nin evindeki kan lekelerini boya ve duvar kağıdıyla kapattığı ve olay yeri incelemenin kan lekesi olduğuna inanılan lekeleri DNA analizlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu’na gönderileceğini söyledi. Göymen, zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığının altını çizip, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlı S.S’nin üç ayı, zanlılar S.S ve S.S ise iki ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine ayrıca sağlık sorunları olan zanlı S.S’nin sağlık koşullarına uygun bir ortam sağlanmasına emir verdi.

Dam Thi Hop cinayetinde yeni gelişme: Bir zanlı doktor kontrolünde

Zanlı: Babam öldürdü, cesedi birlikte attık

Baba-oğul kavgasında ses kaydı cinayete ışık tuttu

Korkunç cinayetten 4 buçuk sene sonra 3 tutuklama!